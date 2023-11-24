Staffel 7Folge 1vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 1: Lady Hotaru und der rätselhafte Wanderer
20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Einige Shinobi planen einen Angriff auf das Fort von Lady Hotaru Tsuchigumo. Tonbei bittet Tsunade um Hilfe, die sofort Naruto, Yamato, Sakura und Sai entsendet.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media