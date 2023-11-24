Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 7Folge 1vom 24.11.2023
Lady Hotaru und der rätselhafte Wanderer

20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Einige Shinobi planen einen Angriff auf das Fort von Lady Hotaru Tsuchigumo. Tonbei bittet Tsunade um Hilfe, die sofort Naruto, Yamato, Sakura und Sai entsendet.

