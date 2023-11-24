Staffel 7Folge 3vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 3: Erbe in Gefahr!
20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Hotaru ist wohlbehalten im Dorf angekommen. Narutos Team macht sich auf den Heimweg, doch Naruto hat ein schlechtes Gefühl und kehrt um. Er erfährt, dass Hotaru verschwunden ist.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media