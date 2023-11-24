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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 7Folge 5vom 24.11.2023
Hotarus schwere Bürde

Hotarus schwere BürdeJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 5: Hotarus schwere Bürde

23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Alle sind entsetzt, als sie herausfinden, dass das verbotene Jutsu auf Hotarus Rücken ist. Das Team holt Sakura am Berg Katsuragi ab und erhält Informationen von Tonbei bezüglich des verbotenen Jutsus.

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