Staffel 7Folge 5vom 24.11.2023
Hotarus schwere BürdeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 5: Hotarus schwere Bürde
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Alle sind entsetzt, als sie herausfinden, dass das verbotene Jutsu auf Hotarus Rücken ist. Das Team holt Sakura am Berg Katsuragi ab und erhält Informationen von Tonbei bezüglich des verbotenen Jutsus.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media