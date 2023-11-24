Staffel 7Folge 4vom 24.11.2023
Eine schwierige VerhandlungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 4: Eine schwierige Verhandlung
20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Einige Anbu aus Kiri-Gakure wollen Hotaru in ihre Gewalt bringen. Doch eigentlich wollen sie nicht Hotaru, sondern ihren Begleiter Utakata. Die Lage spitzt sich zu.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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