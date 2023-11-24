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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 7Folge 4vom 24.11.2023
Eine schwierige Verhandlung

Eine schwierige VerhandlungJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 4: Eine schwierige Verhandlung

20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Einige Anbu aus Kiri-Gakure wollen Hotaru in ihre Gewalt bringen. Doch eigentlich wollen sie nicht Hotaru, sondern ihren Begleiter Utakata. Die Lage spitzt sich zu.

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