Staffel 7Folge 6vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 6: Eine trickreiche Täuschung
21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto sucht Shiranami, da Hotaru in diesem einen Gleichgesinnten sieht, und gerät in eine Falle: Die Diebesbande sperrt Naruto ein. Utakata rettet ihn, doch Hotaru wird entführt.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media