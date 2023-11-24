Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 7Folge 6vom 24.11.2023
Eine trickreiche Täuschung

Folge 6: Eine trickreiche Täuschung

21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Naruto sucht Shiranami, da Hotaru in diesem einen Gleichgesinnten sieht, und gerät in eine Falle: Die Diebesbande sperrt Naruto ein. Utakata rettet ihn, doch Hotaru wird entführt.

