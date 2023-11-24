Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 7Folge 2vom 24.11.2023
Die Erbin des verbotenen Jutsus

Folge 2: Die Erbin des verbotenen Jutsus

21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Hotaru soll von Naruto, Yamato, Sakura und Sai ins versteckte Dorf gebracht werden. Doch Hotaru will nicht bewacht werden und Yamato muss einen Trick verwenden, um sie zu überzeugen, dass alles zu ihrem Besten ist.

