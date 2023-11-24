Staffel 7Folge 2vom 24.11.2023
Die Erbin des verbotenen JutsusJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 2: Die Erbin des verbotenen Jutsus
21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Hotaru soll von Naruto, Yamato, Sakura und Sai ins versteckte Dorf gebracht werden. Doch Hotaru will nicht bewacht werden und Yamato muss einen Trick verwenden, um sie zu überzeugen, dass alles zu ihrem Besten ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media