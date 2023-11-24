Staffel 7Folge 8vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 8: Ein Sensei für Lady Hotaru
22 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Shiranami hat das verbotene Jutsu aktiviert und missbraucht Hotaru für seine Zwecke. Naruto und Utakata wollen das Mädchen befreien, aber Shiranami wehrt alle Angriffe ab.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media