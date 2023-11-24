Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 7Folge 7vom 24.11.2023
Aktivierung des verbotenen Jutsus

23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Hotaru wird von Shiranami verschleppt. Das verbotene Jutsu soll aktiviert werden. Naruto und Utakata wollen Hotaru befreien, um die Aktivierung des Jutsus zu verhindern.

