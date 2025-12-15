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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 13vom 15.12.2025
Zur falschen Zeit

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Nashville

Folge 13: Zur falschen Zeit

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Luke stellt Rayna einen Mann vor, der ihr in geschäftlichen Dingen sehr nützlich sein könnte. Deacon hingegen kommt langsam dahinter, dass sein neuer Plattenvertrag vielleicht doch nicht das ist, was er sich davon versprochen hatte. Jeff erwartet von Juliette, dass sie sich während der "Grand Ole Opry" beim Publikum für ihr Verhalten entschuldigt. Doch Juliette überrascht wieder einmal alle. Währenddessen versuchen sich Liam und Scarlett zusammenzuraufen.

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