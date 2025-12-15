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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 8vom 15.12.2025
Lampenfieber

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Nashville

Folge 8: Lampenfieber

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Als Scarlett für Luke die Show eröffnet, hat sie Lampenfieber und außerdem schlechten Empfang auf ihrem Ohrmonitor. Als das Publikum sie ausbuht und Gegenstände auf die Bühne wirft, eilt Rayna ihr zur Hilfe. Nachdem Juliette von Olivia Wentworth angebaggert wurde, findet sie heraus, dass sie und ihr Mann Charlie sie für ein Dreiecksverhältnis gewinnen wollten. Rayna wird gezwungen, der Plattenfirma ihre Master-Bänder auszuhändigen.

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