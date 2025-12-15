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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 3vom 15.12.2025
Schweigen

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Nashville

Folge 3: Schweigen

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Teddy und Rayna bringen endlich ihre Scheidung über die Bühne. Liam will daraufhin seine Beziehung zu Rayna wiederbeleben, als sie die gemeinsame Arbeit an ihrem Album wiederaufnehmen. Doch Rayna hat schlechte Nachrichten für ihn. Peggy schmiedet derweil einen Plan, um Teddy zurückzugewinnen. Juliette tritt für viel Geld bei der Party zum Hochzeitstag eines Milliardärs auf. Doch der zeigt auch abseits der Bühne Interesse an ihr.

Weitere Folgen in Staffel 2

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