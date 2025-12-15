Staffel 2Folge 18vom 15.12.2025
Alles nur geprobtJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 18: Alles nur geprobt
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna macht ihre Töchter mit Lukes Sohn Colt bekannt, einem launischen Teenager mit einer riesigen Anhängerschaft in den sozialen Medien. Als die beiden Mädchen spontan einen Song zum Besten geben, stellt Luke das Video, zu Raynas Ärger, ins Internet. Juliette wird immer eifersüchtiger wegen Averys Verbindung zu Scarlett und lässt es während ihrer gemeinsamen Promotion-Tour für das Label Highway 65 an der Rivalin aus. Gunnar weigert sich derweil, Wills und Laylas Plan zu unterstützen.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate