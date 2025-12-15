Staffel 2Folge 9vom 15.12.2025
Mit offenen KartenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 9: Mit offenen Karten
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Maddie nimmt Gitarrenunterricht bei Deacon. Als sie bei einer Open-Mic-Night zusammen mit ihm auftritt, ist auch Teddy anwesend. Rayna fällt es schwer, die richtige Balance zwischen den beiden Vätern und ihren Verantwortlichkeiten zu finden. In der Zwischenzeit appelliert Lamar an Rayna, sie möge dafür sorgen, dass Tandy als Leumundszeugin bei seiner Anhörung auftritt. Doch als es so weit ist, lässt die sich nicht blicken, so wird eine Freilassung auf Kaution abgelehnt.
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Nashville
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate