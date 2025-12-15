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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 19vom 15.12.2025
Steinige Wege

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Nashville

Folge 19: Steinige Wege

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Als die Medien sich auf Maddie und ihre Geschichte stürzen, versucht sich ihre Mutter Rayna in Schadensbegrenzung. Sie möchte, dass die Familie sich als Einheit präsentiert, was auch Deacon einschließt. Doch der weigert sich zunächst, mit Teddy gemeinsame Sache zu machen. Als Gunnar seine Post öffnet, erlebt er eine angenehme Überraschung: Er erhält einen Tantiemen-Scheck über 400.000 Dollar. Für Scarlett läuft es weniger gut: In San Francisco bekommt sie unerwartet Besuch von ihrer Mutter.

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