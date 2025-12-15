Staffel 2Folge 19vom 15.12.2025
Steinige WegeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 19: Steinige Wege
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Als die Medien sich auf Maddie und ihre Geschichte stürzen, versucht sich ihre Mutter Rayna in Schadensbegrenzung. Sie möchte, dass die Familie sich als Einheit präsentiert, was auch Deacon einschließt. Doch der weigert sich zunächst, mit Teddy gemeinsame Sache zu machen. Als Gunnar seine Post öffnet, erlebt er eine angenehme Überraschung: Er erhält einen Tantiemen-Scheck über 400.000 Dollar. Für Scarlett läuft es weniger gut: In San Francisco bekommt sie unerwartet Besuch von ihrer Mutter.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate