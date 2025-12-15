Staffel 2Folge 2vom 15.12.2025
Das Ende des WegesJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 2: Das Ende des Weges
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Jeff Fordham heißt die neue Nummer eins bei Edgehill Records. Er soll das Label zurück an die Spitze bringen. Doch wie will er das schaffen, und wer wird daran beteiligt sein? Rayna ist zurück und verfolgt ihren Plan eines eigenen Sub-Labels. Jeff trifft sich derweil mit Juliette, um mit ihr über ihr neues Image zu sprechen. Juliette möchte endlich als ernsthafte Künstlerin anerkannt werden, was aber nicht im Sinne des Labels ist, da sich ihre frühere Musik besser verkauft hat.
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Nashville
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Lionsgate