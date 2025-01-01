Navy CIS: L.A.
Folge 12: Projekt Overwatch
42 Min.Ab 12
Die Pathologin Rose stößt bei der Obduktion eines Leichnams auf eine Navy-Kodierung und will das Navy CIS-Team informieren. Doch plötzlich dringen zwei Männern in die Pathologie ein und entwenden die Leiche. Die Ermittler kommen dem "Projekt Overwatch" auf die Spur - einer streng geheimen Navy-Operation, bei der Zielpersonen per Satellit auf einen Meter genau lokalisiert werden können. Das Projekt gerät in Gefahr, als ein Hacker in die dafür entwickelte Software eindringt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren