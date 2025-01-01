Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 2Folge 16
Folge 16: Kurssturz

42 Min.Ab 16

Callen und Sam ermitteln undercover bei der California Highway Patrol als Motorrad-Polizisten gegen einen Ring korrupter Cops, der gegen entsprechende Bezahlung Aufträge für kriminelle Organisationen erledigt. Offenbar gibt es außerdem Verbindungen zu korrupten Militärangehörigen in Camp Pendleton. Die beiden lassen auf einen Auftrag ein, den ihnen der zwielichtige Marchetti anbietet. Sie sollen einen Wagen mit ganz besonderer Ladung samt Fahrer aus dem Verkehr ziehen ...

