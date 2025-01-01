Navy CIS: L.A.
Folge 13: Kalte Zahlen
42 Min.Ab 12
Angeblich ist eine hochgeheime Datei von den Servern des Pentagons gestohlen worden. Da die Datei verschlüsselt ist, fehlt dem Täter nur noch der Entschlüsselungscode, um die Daten im Internet zu veröffentlichen. In einem Wettlauf mit dem FBI verfolgt das Team die Spur zu Ray Crossen, dem Betreiber dieser Internet-Plattform, der allerdings tot aufgefunden wird. Der Code scheint nun der Dreh- und Angelpunkt zu sein - und die Ermittler haben keine Zeit zu verlieren ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
