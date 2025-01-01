Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Neun Stunden

"CBS Serien"Staffel 2Folge 5
Neun Stunden

Neun StundenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 5: Neun Stunden

41 Min.Ab 12

Amanda, die Tochter von Commander Rehme, wird entführt. Sam nimmt diesen Fall außerordentlich persönlich, da ihm dasselbe bei einem Einsatz in Serbien widerfahren ist. Er macht es sich zur Aufgabe, Amanda lebend wiederzufinden. Die Vorgehensweise des Täters spricht für Lucas Maragos, der wegen dreier Fälle, in denen Mädchen entführt, lebendig begraben und qualvoll erstickt sind, verurteilt wurde. Deeks gegenüber, der ihn im Gefängnis aufsucht, spielt er jedoch den Unschuldigen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen