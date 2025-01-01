Navy CIS: L.A.
Folge 9: Auch Spione werden alt (1)
42 Min.Ab 12
Sebastian Renner, ein Antiquitätenhändler mit fragwürdigen Verbindungen zu Waffenhändlern, wird erschossen. Die Täter suchen offenbar nach einem bestimmten Buch ... Hetty hat einen ehemaligen Stasi-Spion, den sie angeschossen hat und der nach einem Schlaganfall erblindet und gelähmt ist, in einem Heim untergebracht und ihn als ihren Ehemann ausgegeben. Sie sieht eine Verbindung zwischen Renner und ihrem angeblichen Ehemann - und befürchtet, dass er das nächste Opfer wird ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
