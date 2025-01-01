Navy CIS: L.A.
Folge 6: Wer ist Tracy Keller?
42 Min.Ab 12
Tracy Keller nimmt in einem Navy-Rekrutierungsbüro Geiseln, um so Kontakt zu Callen aufzunehmen. Dessen Verwunderung ist groß, denn sie war früher einmal seine Partnerin. Tracy erzählt ihm von einer rechtsextremen Bruderschaft, die ihr angeblich nach dem Leben trachtet. Als sie aus dem Gebäude verschwinden, wird auf sie geschossen. Sam, der den Schützen stellen will, gerät unter Verdacht, einen Scharfschützen der Polizei, der tot auf dem Dach gefunden wird, erschossen zu haben.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© CBS International Television
