Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Wer ist Tracy Keller?

"CBS Serien"Staffel 2Folge 6
Wer ist Tracy Keller?

Wer ist Tracy Keller?Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 6: Wer ist Tracy Keller?

42 Min.Ab 12

Tracy Keller nimmt in einem Navy-Rekrutierungsbüro Geiseln, um so Kontakt zu Callen aufzunehmen. Dessen Verwunderung ist groß, denn sie war früher einmal seine Partnerin. Tracy erzählt ihm von einer rechtsextremen Bruderschaft, die ihr angeblich nach dem Leben trachtet. Als sie aus dem Gebäude verschwinden, wird auf sie geschossen. Sam, der den Schützen stellen will, gerät unter Verdacht, einen Scharfschützen der Polizei, der tot auf dem Dach gefunden wird, erschossen zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen