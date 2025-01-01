Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Schmuck der Königin

Folge 4: Der Schmuck der Königin

41 Min.Ab 12

Das erfährt, dass Corporal Thomas Porter in einem Parkhaus ermordet und ihm die Hand abgehackt wurde. Sam und Callen ermitteln in Camp Pendelton, wo das Opfer stationiert war. Kensi und Deeks befragen die Freundin des Opfers. Die Spur führt in einen großen Juwelen- und Schmuckmarkt. Und es scheint, als hätte Porter Ware zweifelhafter Herkunft an den Mann bringen wollen. Ein Juwelier wird tot von Sam und Callen aufgefunden. Auch ihm fehlt eine Hand ...

