Navy CIS: L.A.
Folge 21: Ein letzter Test
41 Min.Ab 12
Ollie Drewett, Teilhaber einer Firma, die sich auf Satellitentransporte ins All spezialisiert hat, kommt in einer Testkammer um. Drewetts Tochter verdächtigt Harlan Holt, den zweiten Teilhaber, der jedoch ein Alibi hat. Eric schleust sich undercover als Techniker in die Firma ein und gerät bei der Untersuchung der Kammer in Lebensgefahr. Schnell wird klar, dass der Täter den Testablauf per Fernzugriff aktiviert haben muss. Der Verdacht fällt auf einen früheren Geschäftspartner.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© CBS International Television
