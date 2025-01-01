Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 2Folge 21
Folge 21: Ein letzter Test

41 Min.Ab 12

Ollie Drewett, Teilhaber einer Firma, die sich auf Satellitentransporte ins All spezialisiert hat, kommt in einer Testkammer um. Drewetts Tochter verdächtigt Harlan Holt, den zweiten Teilhaber, der jedoch ein Alibi hat. Eric schleust sich undercover als Techniker in die Firma ein und gerät bei der Untersuchung der Kammer in Lebensgefahr. Schnell wird klar, dass der Täter den Testablauf per Fernzugriff aktiviert haben muss. Der Verdacht fällt auf einen früheren Geschäftspartner.

