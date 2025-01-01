Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 2Folge 22
Folge 22: Plan B

42 Min.Ab 12

Ray Martindale, ein langjähriger Freund von Deeks, der auf die schiefe Bahn geraten ist, wird von Deeks vor dem Knast bewahrt, indem er als Informant arbeitet. Nachdem er den Waffenhändler Sanders mit seiner Aussage ins Gefängnis gebracht hat, erhält er eine neue Identität, und wähnt sich so in Sicherheit. Doch plötzlich erfährt das Team, dass auf Ray ein Anschlag verübt wurde, und sie müssen schnell handeln, um ihn noch lebend finden zu können ...

