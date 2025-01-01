Navy CIS: L.A.
Folge 12: Lily
42 Min.Ab 12
Sam und Callen übernehmen den Fall und geraten dabei selbst in die Schusslinie: Die Täter verfolgen jeden ihrer Schritte mittels Handy-Ortung. Wie sich herausstellt, hat der Angriff etwas mit einem Vorfall aus Lockharts Vergangenheit zu tun. Unterdessen begegnet Kensi in Afghanistan Sabatino und erfährt, was mit ihrem Vorgänger geschehen ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren