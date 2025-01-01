Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Die Akte Sabatino

"CBS Serien"Staffel 5Folge 14
Die Akte Sabatino

Die Akte SabatinoJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 14: Die Akte Sabatino

42 Min.Ab 12

Zwei Unternehmer, die im Auftrag des Militärs agierten, werden ermordet. Eine Zeugin verrät dem NCIS-Team, dass vermutlich noch ein Unternehmer im Visier des Killers ist. Sam und Callen machen ihn ausfindig, und er bestätigt die Vermutung der Zeugin. Weitere Ermittlungen ergeben, dass der gesuchte Mörder einige Frauen in Afghanistan tötete und alle umbringen will, die davon wissen. Das bringt auch Nell in Gefahr, die sein nächstes Opfer schützen soll.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen