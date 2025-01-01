Navy CIS: L.A.
Folge 17: Zwischen den Fronten
41 Min.Ab 16
Vor laufender Kamera wird ATF-Agent Clark von einer Gang brutal hingerichtet. Clark ermittelte undercover in einem Fall von Waffenschmuggel. Deeks und seine Kollegen müssen nun schnell den Maulwurf enttarnen, der Clarks Identität preisgegeben hat - ansonsten könnten weitere Agenten sterben. Bei seinen Ermittlungen stößt der NCIS auf allerhand brisante Geheimnisse bei den ATF-Leuten, die in die Sache verwickelt sind.
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
