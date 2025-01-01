Navy CIS: L.A.
Folge 7: Der Giftzug
41 Min.Ab 12
Auf einem Eisenbahngelände wird ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ermordet. Einige arabische Begriffe, die das Funkgerät des Opfers übertrug, sprechen für einen terroristischen Hintergrund. Eine erste Spur führt Sam und Callen zu Mitchell Rome, der einst für das Unternehmen arbeitete und wegen Drogenproblemen gekündigt wurde. Sein Mitbewohner Gil Bellamy, Sprengstoffexperte, ist ebenfalls verdächtig. Doch was hat der Privatermittler Anthony Trager mit der Sache zu tun?
