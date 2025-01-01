Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Vorsprung vor den Wölfen

Staffel 5Folge 19
Vorsprung vor den Wölfen

Navy CIS: L.A.

Folge 19: Vorsprung vor den Wölfen

42 Min.Ab 16

Kensi wurde von den Taliban gekidnappt. Deeks, Sam und Callen reisen nach Afghanistan, um sie zu finden und zu befreien. Bald haben sie eine Spur, die zu einem Haus und schließlich zu einer Höhle führt. Dort finden sie nur noch ein Foto, das Kensi und Jack zeigt - ermordet. Doch Callen glaubt nicht an die Echtheit der Bilder und heftet sich weiterhin an die Fersen der Terroristen. Es kommt zum riskanten Showdown.

Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

