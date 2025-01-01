Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die ungeschriebene Regel

Die ungeschriebene Regel

Folge 5: Die ungeschriebene Regel

40 Min.Ab 12

Als sie nach einem Langstreckenlauf das Ziel erreicht, wird Robin Henson entführt. Wie sich herausstellt, ist sie die Freundin des Ex-Navy-Drohnensoftwarespezialisten William Garrett, der inzwischen eine eigene Softwareschmiede führt. Offensichtlich haben er und sein Partner Oscar Balsam die Chinesen mit streng geheimen Programmen zur Konfiguration von Drohnen versorgt. Während der Ermittlungen wendet sich das Blatt jedoch, und das NCIS-Team stößt auf ein ungeheures Komplott.

