Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Fallout

"CBS Serien"Staffel 5Folge 8
Fallout

FalloutJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 8: Fallout

42 Min.Ab 12

Aus der Energiebehörde werden sensible Daten gestohlen: Ein bewaffneter, vermummter Mann eignete sich die Standorte des US Miniature Integrated Nuclear Detection System an, das zur Terrorismusabwehr dient. In den Händen von Attentätern wären diese Informationen brandgefährlich. Das NCIS-Team setzt alles daran, den Täter zu finden. Ganz nebenbei muss es auch noch Hettys Karriere retten, denn sie ist auf unglückliche Weise mit dem Fall verbunden ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen