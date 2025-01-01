Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Die Mauer

"CBS Serien"Staffel 5Folge 22
Die Mauer

Die MauerJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 22: Die Mauer

40 Min.Ab 12

Auf spektakuläre Weise werden Pläne für eine neuartige Drohne gestohlen. Chef-Ingenieurin bei dem Projekt ist Jessica Peyton, die Sam in Saudi Arabien schützte. Peytons Tochter Riley ist ebenfalls verschwunden, doch sie geht nicht von einer Entführung aus - angeblich sei das Mädchen bei seinem Vater. Sam beweist allerdings den richtigen Riecher und findet heraus, dass die Kleine tatsächlich gekidnappt wurde. Gibt es einen Zusammenhang mit den entwendeten Plänen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen