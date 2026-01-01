Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Die Spur führt nach New Orleans

"CBS Serien"Staffel 14Folge 15
Die Spur führt nach New Orleans

Die Spur führt nach New OrleansJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 15: Die Spur führt nach New Orleans

40 Min.Ab 12

Abby hat sich von Earl Goddard dazu überreden lassen, für die Homeland Security an einem Projekt mitzuarbeiten, das Terrorszenarien erprobt. Im Ernstfall soll durch das Training schnelles Handeln möglich sein. Doch bei einer Übung wird Abby festgenommen: Unter den Bombenattrappen, die sie platziert hat, befand sich ein echter Sprengsatz. Alles deutet auf Earl, doch der wurde ermordet - und seine Strategiepapiere sind verschwunden. Die Spur führt nach New Orleans ...

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 23 Staffeln und Folgen