"CBS Serien" Staffel 14 Folge 18
Folge 18: Tag für Tag

42 Min. Ab 12

Als Gibbs' alter Freund Charles T. Ellison ihn um einen Gefallen bittet, sagt er nicht nein: Ellisons Tochter Laura liegt im Sterben. Sie war Lieutenant bei der Navy, und einer ihrer Untergebenen kam unter mysteriösen Umständen ums Leben. Für ein Verbrechen hat Laura keine Beweise, doch sie ist überzeugt, dass David Collins auf der USS Gray ermordet wurde. Gibbs' Team findet bald heraus, dass auf dem Schiff kriminelle Machenschaften an der Tagesordnung waren.

