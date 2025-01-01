Navy CIS
Folge 22: Der Pferdeflüsterer
40 Min.Ab 12
Gemeinsam mit der britischen Polizistin Dawson ermittelt der NCIS im Fall des toten Marines Tanner. Als wenig später auch noch Dawsons Kollege Cole ermordet wird, vermutet Gibbs einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Schon bald führt die Spur zu einem liberianischen Schmugglerring, dessen Mitglieder verseuchtes Fleisch über die Grenze schleusen und dann weiterverkaufen. Da das verunreinigte Fleisch Ebola-Viren enthält, könnte das eine ganze Epidemie auslösen ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
