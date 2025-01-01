Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 14Folge 20
Folge 20: Eine Schüssel voller Kirschen

42 Min.Ab 12

Ein Computervirus legt die Rechner und Smartphones des NCIS lahm. Erst, wenn ein Lösegeld gezahlt wird, gibt der Absender des Virus die Geräte wieder frei. Gibbs und sein Team beginnen zu ermitteln und stoßen bald auf einen Biologen, der für seine Zukunftsvisionen in Sachen Medizin buchstäblich über Leichen geht. Quinn sieht sich unterdessen mit der Tatsache konfrontiert, dass ihre Mutter allmählich dement wird. Sie trifft eine wichtige Entscheidung.

