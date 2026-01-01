Navy CIS
Folge 23: Woche zehn
42 Min.Ab 12
Auf der USS McGuire wird Petty Officer Third Class Gregory Jones eine Überdosis Ecstasy ins Essen gemischt, woraufhin er stirbt. Doch der Mordanschlag galt eigentlich jemand anderem: seinem CO Commander Bitterman ... Derweil planen McGee und Delilah eifrig ihre anstehende Hochzeit. Als Delilah plötzlich umkippt und ins Krankenhaus gebracht wird, befürchtet McGee bereits das Schlimmste. Doch eine erfreuliche Nachricht bewegt die beiden sogar dazu, ihre Hochzeit vorzuverlegen.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
