Tanz mit dem Teufel

"CBS Serien"Staffel 14Folge 17
42 Min.Ab 12

McGee ertappt zwei Einbrecher in seiner Wohnung. Er greift zur Waffe und erschießt einen der Täter, während der andere schwer verletzt wird. Bei dem Toten handelt es sich um Louis Cole, ein ehemaliger Häftling, der von einem Insassen im Gefängnis auf McGees Wohnung aufmerksam gemacht wurde - dort gebe es einiges zu holen. Als die Ermittler nach dem Einbruch das Apartment unter die Lupe nehmen, finden sie keinen Schatz, sondern Leichen ...

