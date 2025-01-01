Navy CIS
Folge 2: Bad Boy
41 Min.Ab 12
Auf dem Stützpunkt Quantico findet ein Klassentreffen statt - doch einer der Teilnehmer überlebt es nicht: James Bruno wurde mit einem vergifteten Nikotinpflaster getötet. Gibbs und sein Team finden heraus, dass er einer Diebesbande aus ehemaligen Schülern angehörte, die gemeinsam Raubzüge begingen und die Beute teilten. Einer der letzten Coups war ein sehr wertvolles Bild, das inzwischen verschwunden ist ...
Weitere Folgen in Staffel 14
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Copyrights:© CBS International Television
