Operation Kuckucksnest

"CBS Serien" Staffel 16 Folge 1
Folge 1: Operation Kuckucksnest

42 Min. Ab 12

Der NCIS-Director Leon Vance befindet sich in der Gewalt des Terroristen Nigel Hakim. Auch nach vier Wochen bleiben jegliche Bemühungen, Vance unversehrt zu finden, ergebnislos. Erst als er auf einem Überwachungsvideo einer Bank beim Stehlen von Inhaberanleihen und Goldbarren im Wert von zwei Millionen Dollar zu sehen ist, stellt sich für die Ermittler die Frage, ob ihr Kollege die Seiten gewechselt hat ...

