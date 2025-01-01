Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Ab 16

Die entstellte Leiche eines jungen Officers wird gefunden. Seine tiefen Schnittwunden deuten auf einen Bärenangriff hin, doch bei der Obduktion kommen Palmer schnell Zweifel an der Theorie. Sein Schwiegervater, der ihn unerwartet besucht, versucht ihn aufgelöst vom Gegenteil zu überzeugen. Schnell wird klar, dass er auf Grund hoher Spielschulden in die Tat verwickelt wurde und sich in den Fängen eiskalter Erpresser befindet ...

