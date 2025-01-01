Navy CIS
Folge 9: Angie
42 Min.Ab 12
Angie Grey hat eine dreijährige Haftstrafe wegen Einbruchs in Admiral Padgetts Haus verbüßt. Gibbs und McGee warten vor dem Gefängnis auf sie, in der Hoffnung, dass Angie sie zu ihrem Komplizen von damals führt. Doch sie weigert sich vehement, ihren Komplizen JT zu verraten, denn sie liebt ihn noch immer und will ihn decken. Bald stellt sich jedoch heraus, dass JT mit der Beute aus dem Einbruch verschwunden ist und auch nie daran gedacht hat, sie mit Angie zu teilen.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren