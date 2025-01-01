Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Das Haus brennt

"CBS Serien"Staffel 16Folge 18
Das Haus brennt

Navy CIS

Folge 18: Das Haus brennt

42 Min.Ab 12

Torres taucht eines Morgens nicht beim NCIS auf. Gibbs und das Team können ihn in Virginia Beach auf einem Kutter orten. Dort angekommen, entdecken sie ihn vollkommen verwirrt und mit einem T-Shirt voller Blutspritzer. Als kurz darauf Jessica Ho tot aufgefunden wird, gerät er unter Mordverdacht. Indessen ahnt Direktor Vance, dass Mallory nicht nur ein romantisches Interesse an ihm hat ...

