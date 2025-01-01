Navy CIS
Folge 18: Das Haus brennt
42 Min.Ab 12
Torres taucht eines Morgens nicht beim NCIS auf. Gibbs und das Team können ihn in Virginia Beach auf einem Kutter orten. Dort angekommen, entdecken sie ihn vollkommen verwirrt und mit einem T-Shirt voller Blutspritzer. Als kurz darauf Jessica Ho tot aufgefunden wird, gerät er unter Mordverdacht. Indessen ahnt Direktor Vance, dass Mallory nicht nur ein romantisches Interesse an ihm hat ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
