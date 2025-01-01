Navy CIS
Folge 20: Ex ist Ex
42 Min.Ab 12
Major Ellen Wallace wurde nach dem 11. September 2001 bei dem Terroranschlag aufs Pentagon für tot erklärt. Nun, 18 Jahre später, wird ihre Leiche auf einer Baustelle gefunden, kilometerweit vom Pentagon entfernt. Für Gibbs ist dies nicht nur ein neuer Fall, sondern eine Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit: Er war einst mit Ellen verlobt.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
