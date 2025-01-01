Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Ex ist Ex

"CBS Serien"Staffel 16Folge 20
Ex ist Ex

Ex ist ExJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 20: Ex ist Ex

42 Min.Ab 12

Major Ellen Wallace wurde nach dem 11. September 2001 bei dem Terroranschlag aufs Pentagon für tot erklärt. Nun, 18 Jahre später, wird ihre Leiche auf einer Baustelle gefunden, kilometerweit vom Pentagon entfernt. Für Gibbs ist dies nicht nur ein neuer Fall, sondern eine Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit: Er war einst mit Ellen verlobt.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen