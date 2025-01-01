Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Wenn Mauern bröckeln

"CBS Serien"Staffel 16Folge 24
Wenn Mauern bröckeln

Wenn Mauern bröckelnJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 24: Wenn Mauern bröckeln

42 Min.Ab 12

Emily, die Tochter von FBI-Agent Fornell, liegt mit einer Überdosis im Krankenhaus. Als ihm alles aus den Händen zu gleiten droht, ist er kurz davor, die Fassung zu verlieren. Gibbs beginnt unter Halluzinationen von Diana, seiner und Fornells Ex-Frau, zu leiden. Sie wirft ihm vor, er habe sich zu wenig um ihre Familie gekümmert. Das Team des NCIS beginnt daraufhin zu ermitteln, um die Dealer und Hintermänner aufzuspüren.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen