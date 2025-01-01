Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 16Folge 7
Folge 7: Pink Flamingo

41 Min.Ab 12

Es wird ein riesiges Loch in die Wand einer Bank geschnitten, doch es fehlt kein Geld - es ging den Dieben um die Wand. Denn auf dieser ist ein Kunstwerk eines anonymen, aktivistischen Street-Artists. Bishop entdeckt durch den Fall ihre künstlerische Ader, findet neue Freunde und einen Toten ...

