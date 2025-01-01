Navy CIS
Folge 3: Abgelehnt
42 Min.Ab 16
Petty Officer Todd Nicholas wäre fast Opfer eines Paketbombers geworden. Stattdessen ist ein Postdieb gemeinsam mit seiner Freundin verstorben, als sie das besagte Paket klauten und öffneten. Nachdem im Zuge der Ermittlungen eine weitere Frau durch eine Paketbombe stirbt, kommen Gibbs und seine Leute dem wahren Täter auf die Spur ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
