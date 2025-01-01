Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

"CBS Serien" Staffel 18 Folge 10
Navy CIS

Folge 10: Lucy

42 Min.Ab 12

Ein grausamer Fall von Tierquälerei ruft Special Agent Gibbs auf den Plan. In den Fokus seiner Ermittlungen kommt schnell der Wohnwagenbesitzer Luke Stana. Trotz mangelnder Beweislast zieht er den Mann brutal zur Verantwortung - was nicht ohne Konsequenzen für ihn und sein Team bleibt.

