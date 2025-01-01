Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 18Folge 6
42 Min.Ab 12

Bishop und Torres verfahren sich auf der Suche nach Sprengstoff von berüchtigten Schmugglern. Als sie in einem alten Haus nach Hilfe suchen, stoßen sie auf die gesuchten Übeltäter, die sich mit Schüssen wehren. Sie sperren die Agenten in Zellen ein, die eine Flucht unmöglich machen und ziehen davon. Während Gibbs versucht, seine Kollegen zu finden, lässt ihn der Gedanke noch immer nicht los, dass er McGee mit seiner Rettungsaktion fast umgebracht hätte.

