Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Der Neustart

"CBS Serien"Staffel 18Folge 7
Der Neustart

Der NeustartJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 7: Der Neustart

42 Min.Ab 12

Auf die Navy CIS wartet ein schrecklicher Anblick: Ein Mann wurde in seinem Auto von zahlreichen Schüssen durchlöchert. Während die Begleitung des Opfers ein Alibi vorweisen kann, versucht das Team aufzudecken, welche Rolle eine dubiose Gang in dem Vorfall spielt. Indessen stürzt sich Jimmy in die Arbeit, um die Trauer über den Tod seiner Frau zu verdrängen.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen